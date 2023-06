Calciomercato Lazio | Casting a centrocampo, Fernandes e non solo: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Indipendentemente dl futuro di Luis Alberto e Milinkovic, la Lazio cerca rinforzi a centrocampo. Tanti i nomi accostati sin qui. Sarri e Lotito studiano il piano perfetto. In lista c'è anche Gedson Fernandes del Besiktas. E' un nome che intriga soprattutto per la sua possibilità di coprire il doppio ruolo: sia regista che mezzala. Il club turco lo valuta circa 15 milioni, ma la cifra può scendere nella trattativa. Tra i profili monitorati per la mediana ci sono anche Torreira del Galatasaray, Boloca del Frosinone, Samardzic dell'Udinese e Zielinski del Napoli.