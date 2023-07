Calciomercato Lazio | Casting centravanti: tutti i nomi in lista

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi sul mercato, ma i tifosi sono ancora in attesa del primo colpo in entrata. Con la partenza di Milinkovic arriverà qualche nuovo innesto. Tra le priorità c'è sempre quella dell'attaccante che partirebbe alle spalle di Immobile. La lista degli obiettivi è lunghissima: Amdouni, Marcos Leonardo, Sanabria, ma anche Pavlidis dell'AZ, come svelato in esclusiva dalla nostra redazione, il georgiano del Metz Mikautadze, e anche Taty Castellanos. Il nome del centravanti argentino era uscito a inizio luglio. E' una pista che può entrare nel vivo. Il New York City, come riporta Il Corriere dello Sport, ne fa una valutazione di circa 15/20 milioni.