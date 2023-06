Calciomercato Lazio | Cercasi esterni: tutti i nomi da Hudson-Odoi a Karlsson

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Si è parlato soprattutto di mercato nel vertice che si è tenuto ieri a Formello tra mister Sarri e il presidente Claudio Lotito e tra le varie necessità c'è anche quella dell'acquisto di un'ala. Il profilo è quello di un giocatore forte, che possa essere inserito nell'immediato e che non sia un'alternativa di secondo piano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in cima alla lista dei desideri c'è Callum Hudson-Odoi in uscita dal Chelsea. Il calciatore quest'anno è stato in prestito al Bayer Leverkusen, senza trovare grande continuità, e per questo il club tedesco ha deciso di non riscattarlo. I Blues dovranno quindi trovare per lui una sistemazione visto il contratto in scadenza nel 2024. Il cartellino si aggira attorno ai 12 milioni di euro e in questo caso la carta Sarri potrebbe essere decisiva: il classe 2000 proprio con il tecnico toscano ha vissuto la sua migliore stagione risultando determinante anche nella vittoria dell'Europa League 2017/18, inoltre avrebbe il vantaggio di conoscere già le richieste dell'allenatore.

Non solo Hudson-Odoi piace anche Bryan Gil del Tottenham, nell'ultima stagione in prestito al Siviglia, ma anche Karlsson dell’Az Alkmaar. Per Gil servono però almeno 30 milioni, 20 invece per Karlsson che nell'ultima stagione ha siglato 13 reti e servito 8 assist. In lizza rimangono anche Orsolini del Bologna, Baldanzi dell'Empoli e Kerem Aktürkoglu del Galatasaray.