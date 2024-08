Calciomercato Lazio | Cessioni ancora bloccate: tutti i nomi in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro per sfoltire la rosa. La lista dei 25 della Serie A impone ai biancocelesti di fare alcune cessioni sommate a quelle dei calciatori che al momento sono ai margini del progetto. Cancellieri continua a essere inseguito da mezza Serie A, ma per il momento non si è arrivati ancora alla fumata bianca. Sirene spagnole per Basic con l'Espanyol che lo vorrebbe in prestito, mentre Akpa Akpro vorrebbe tornare al Monza. Restano da sistemare anche Fares, Andre Anderson e Diego Gonzalez, con questi ultimi due che sono nel radar della Salernitana e bisognerà capire se finiranno nell'affare Dia. Di Mandas vi abbiamo raccontato, mentre Hysaj è all'ultimo anno di contratto con un ingaggio importante è in cerca di una piazza che gli offra altrettanto. Da monitorare anche Isaksen, come vi avevamo anticipato non è più incedibile come qualche settimana fa. Oltre alla Turchia, come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, su di lui può tornare in Feyenoord che sta cedendo Stengs in MLS. Soldi di cartellini in ballo, ma anche un significativo risparmio sugli ingaggi che potrebbe aprire le porte a un colpo in entrata last minute. Un gioco a incastri in cui tutti i tasselli non vanno sottovalutati