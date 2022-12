Calciomercato Lazio, Cheddira e un "accostamento naturale": le parole dell'agente

Fonte: 1 Station Radio

Dopo una grande prima parte di stagione con il Bari, Walid Cheddira è finito nel mirino di alcuni top club italiani. Su tutti Napoli e Lazio. L'attaccante marocchino, capocannoniere della Serie B e attualmente impegnato in Qatar per i Mondiali, è pronto per il grande salto. A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato il suo agente Bruno Di Napoli che, a 1 Station Radio, ha dichiarato: "È attenzionato da tanti club per le sue caratteristiche di attaccante moderno. Valuteremo con la società e il presidente De Laurentiis il suo step successivo, un passo alla volta si raggiungono determinati obiettivi".

NAPOLI E LAZIO - "Ad oggi è un calciatore del Bari. Mi auguro possa arrivare in finale con il Marocco. Associano il ragazzo al Napoli per la medesima proprietà dei due club, ma valuteremo insieme al Bari il percorso adeguato per Walid. Stiamo vivendo una situazione bellissima, ma è in continua evoluzione. Ad oggi il Napoli è un club top, sta lottando per lo scudetto, valuteremo la strada adeguata. Anche la Lazio cerca un vice-Immobile ed è naturale l'accostamento a Cheddira. La cosa per noi fondamentale è restare concentrati sul Mondiale e sul Bari, non bisogna fare voli pindarici".

