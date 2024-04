Calciomercato Lazio | Chi è Ioannidis: il bomber greco che segna a raffica

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

"La Lazio avrà i colori della Grecia, Patria delle Olimpiadi!", ha esclamato Luigi Bigiarelli il 9 gennaio 1900, giorno della nascita della Società Sportiva Lazio. E così fu: il rapporto con la Repubblica Ellenica è da sempre viscerale, intrinseco e presente nella storia biancoceleste. Da più o meno un anno a questa parte, il richiamo della nazione si è fatto sentire e continua a portare verso di sé la società capitolina. Prima l'arrivo di Christos Mandas, gioiellino sbarcato dall'isola di Creta, e adesso l'interesse per Fotis Ioannidis. Nel prossimo mercato la Lazio di Tudor rivoluzionerà il suo attacco e il centravanti originario della Calcide è entrato nella lista dei candidati.

LA PROMESSA GRECA - È nato e cresciuto calcisticamente nel Levadeiakos, club in cui ha iniziato a giocare e ha mosso i suoi primi passi tra i professionisti. A soli 18 anni ha fatto il suo esordio nel massimo campionato greco, in cui ha trovato sempre più spazio con il passare del tempo. È nell'annata 2018/19 in Super League 2 però che ha fatto davvero girare il suo nome: 19 gare e 5 gol hanno convinto il Panathinaikos ad acquistarlo. Fino allo scorso anno aveva messo a referto 99 presenze e 'solo' 17 reti, con prestazioni e numeri in crescendo e con un primo esordio europeo (Conference League). Ma la sua consacrazione vera e propria è tutt'ora in atto: fin qui ha realizzato 21 gol e 7 assist in 38 partite in tutte le competizioni, di cui 5 in 6 sfide solo in Europa League. Ha un contratto fino al 2027 con il club biancoverde e un costo di circa 15 milioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Ioannidis è un centravanti puro. Lo confermano gli incontri disputati in patria: si è sempre mosso nella zona centrale dell'attacco, molto raramente ha vestito i panni dell'esterno in un tridente. Per caratteristiche si avvicina molto di più al gioco del Taty Castellanos che a quello di Ciro Immobile: è rapido, tecnico e intelligente nel legare la manovra offensiva. Con il Panathinaikos si abbassa spesso a ricevere palla per poi scaricare e ripartire in avanti. Svariate volte, invece, tenta il dribbling nello stretto e si lancia in progressione. La sua fisicità e la sua struttura (187 centimetri d'altezza) gli consentono di dominare anche su cross e lanci lunghi.