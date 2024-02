Calciomercato Lazio | Chi è Kent: il pupillo cresciuto e cullato da Gerrard

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Le ultime ore di mercato sono quelle di grande fibrillazione, soprattutto in casa Lazio dove negli ultimi anni hanno portato sempre a qualche acquisto come quelli di Cabral prima e Pellegrini poi. In questo primo giorno di febbraio le cose potrebbero andare in egual modo con i biancocelesti che hanno avviato una trattativa per Ryan Kent, esterno sinistro del Fenerbahce individuato come possibile rinforzo per la rosa di Maurizio Sarri.

UNA PROMESSA DEL LIVERPOOL - La crescita di Kent è passata tutta per il Liverpool. Fin da piccolo il classe 1996 è stato accolto dai Reds che con il tempo lo hanno cullato e cresciuto, individuando in lui un possibile talento del futuro. Ad aver notato qualcosa, in particolar modo, fu un leader della società inglese: Steven Gerrard. L'ex centrocampista fin da subito aveva visto in quel ragazzo la classe del predestinato, numeri destinati a fare la storia di Anfield. Le cose, però, andarono diversamente e dopo un prestito al Coventry City, dal 2016 al 2018 Ryan viaggia per l'Inghilterra senza mai trovare quella stabilità tanto cercata e ambita. Poi, però, qualcosa cambiò. All'età di 22 anni a puntare su di lui è ancora Gerrard, intanto divenuto allenatore dei Rangers. La bandiera del Liverpool lo accoglie nella sua squadra, lo mette al centro di un progetto che in Scozia lo renderà grande protagonista, in grado di realizzare 33 gol e 56 assist in 218 partite. Un punto di riferimento che nel 2023 sente di dover affrontare una nuova avventura, ma mai scelta fu meno azzeccata. Trasferitosi al Fenerbahce, Kent fa una fatica incredibile nell'adattarsi al campionato turco e il bilancio a gennaio di 1 gol e 2 assist in 15 presenze ne è l'esempio eclatante.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Ciò che rende Kent un profilo appetibile è la duttilità. Nella sua carriera ha giocato sia a sinistra, lato privilegiato, sia a destra grazie alla sua capacità di utilizzare entrambi i piedi. Rapido nello stretto, sufficiente abile nei dribbling e nei cambi di passo, la sua unica vera pecca è la scarsa capacità realizzativa. Eccezion fatta per il periodo ai Rangers, infatti, durante le sue avventure tra Inghilterra e Turchia ha faticato notevolmente nel segnare nel fornire assist ai compagni. A questo si potrebbe aggiungere un carattere fumantino che nel 2019 lo rese protagonista di un folle gesto durante l'Old Firm contro il Celtic. In seguito a una lite con Brown, Kent scagliò un pugno nei confronti dell'avversario, per sua fortuna non sanzionato dall'arbitro.