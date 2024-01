Calciomercato Lazio | Chi è Rowe, il canarino che sogna di diventare aquila

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore roventi, o forse sarebbe meglio dire Rowenti, quelle che vivrà la Lazio da qui fino alla fine del calciomercato. I biancocelesti stanno studiando e lavorando su prospetti che possano rafforzare il reparto offensivo di Sarri, senza allontanarsi da quel percorso di ringiovanimento iniziato ormai da qualche tempo. Gli occhi sono caduti in particolar modo in Inghilterra, patria del 'football' e dei talenti del domani, dove a rubare l'attenzione del reparto scouting di Formello è stato il giovanissimo Jonathan Rowe.

CHI È - Nato a Londra il 30 aprile del 2003, si tratta di un'ala sinistra cresciuta nel settore giovanile del Norwich City, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 20 dicembre del 2021. In quel periodo i canarini ancora militavano in Premier League e di quel ragazzo appena maggiorenne si parlava veramente un gran bene. Una stagione chiusa da Rowe con 13 presenze e 1 assist, un primo impatto assolutamente positivo ma che non poteva anticipare quanto di eccellente avrebbe mostrato da lì a poco. Il 2023/2024, infatti, è l'anno della sua grande esplosione calcistica. Fin dalle prime partite il tecnico Wagner ha deciso di puntare ciecamente su di lui e la fiducia è stata ripagata nel migliore dei modi.

NUMERI E NAZIONALE - I suoi numeri sono incredibili: in 31 presenze è riuscito a segnare 13 gol e servire 4 assist, muovendosi senza distinzione sia come esterno destro, sia sinistro. La sua duttilità e la qualità tecnica con cui si è contraddistinto in questi mesi hanno attirato l'attenzione anche dell'Inghilterra U-21. Lo scorso ottobre ha esordito segnando contro l'Armenia, pochi giorni dopo è stato mandato in campo anche contro l'Ucraina, non riuscendo però a evitare la sconfitta. Oggi Rowe è uno degli obiettivi della Lazio, probabilmente il nome più caldo di un mercato che potrebbe portare a Formello un talento di oggi e di domani, un docile canarino che vuole spiccare il volo trasformandosi in aquila.