Calciomercato Lazio | Colpani e Ferguson le prime scelte, ma prima...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Mercato? Lotito non si tirerà indietro". Le parole di Fabiani pronunciate a Madrid prima della gara con l'Atletico hanno fatto pensare che a gennaio la Lazio poteva muoversi pesantemente nella sessione invernale. In realtà è difficile ipotizzare chissà quali movimenti senza qualche uscita. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri ha chiesto Ferguson del Bologna, ma a gennaio sembra un sogno proibito. Oltretutto dovrebbe uscire Kamada, insieme a Basic o Vecino per provare l'assalto al rossoblù.

Il discorso vale anche in attacco dove il tecnico vorrebbe Colpani o Rafa Silva e ha già chiuso allo sbarco di Insigne al posto di Pedro. Un'occasione sull'esterno potrebbe essere ancora Bryan Gil del Totthenam in prestito, anche se a luglio Sarri non stravedeva per lo spagnolo. I tifosi vorrebbero almeno un nuovo acquisto con i 58 milioni incassati con il passaggio agli ottavi (lunedì si conoscerà l'avversario) di Champions. La società, però, punta a coprire le rate della campagna estiva e i 30 milioni di passivo del bilancio. La vera rivoluzione è rinviata a giugno per svecchiare la rosa e chiudere un ciclo. A meno che non arrivino improvvise nuove offerte dall'Arabia per Immobile o qualcun altro in anticipo.

Anche sui terzini riflessioni in corso con Marusic e Hysaj disastrosi al Metropolitano. Valeri continua a offrirsi, ma la sua candidatura è valutata per giugno a parametro zero come occasione di mercato per essere ceduto poi in prestito a farsi le ossa altrove.