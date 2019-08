Calciomercato Lazio, da Aleñà all'attacco spuntato: il meglio della giornata

Il calcio giocato sta tornando. La preparazione estiva volge al termine, il livello delle amichevoli si alza e il calciomercato si prepara a scrivere le sue ultime settimane di fuoco. Nel caso della Lazio, il lavoro maggiore è rivolto al fronte delle uscite. Sarà importante sfoltire la rosa per permettere a Inzaghi e allo staff tecnico di gestire al meglio il gruppo e, forse, piazzare almeno un colpo sul fotofinish. La richiesta del mister biancoceleste è ormai nota ai più: un terzo attaccante. Possibilmente un ariete in grado di sfruttare i cross dalla fasce che, con Lazzari e Jony, quest'anno promettono di diventare un punto di forza del suo 3-5-2. Inutile nascondersi, Llorente sarebbe il profilo perfetto. Ma più passano i giorni e più cresce la concorrenza per lo spagnolo, per cui oggi si è registrato l'interesse di un altro grande club come il Napoli. Non corrisponde all'identikit Giovanni Simeone: il suo nome è orbitato attorno alla Lazio nelle ultime settimane, complice l'affare Badelj con la Fiorentina. Tra poco il Cholito dovrà decidere del suo futuro. Su di lui c'è anche la Sampdoria.

POTENZIALI OBIETTIVI - Milinkovic potrebbe essere la grande conferma del centrocampo che – con il recupero di Berisha e la scommessa Andrè Anderson – sarebbe numericamente al completo. La Lazio, comunque, continua a guardarsi intorno. L'ultima idea riguarda Carles Aleña del Barcellona. Per strapparlo ai catalani servirebbero almeno 30 milioni: una cifra che i biancocelesti spenderebbero solo in caso di addio del serbo. Capitolo difesa. L'unico terzino/centrale in voga al momento è Muldur del Rapid Vienna: anche il Sassuolo, che deve sostituire Lirola, è interessato al turco. Difficile possa arrivare senza cedere almeno uno tra Wallace – nessuna novità oggi in merito alla sua cessione – e Patric.

CELTA VIGO - LAZIO, SEGUI LA DIRETTA SCRITTA DI LALAZIOSIAMONOI.IT

LAZIO, IL PUNTO SULL'INFORTUNIO DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE