Calciomercato Lazio | Da Basic a Maximiano: tutti i nomi in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo gli acquisti, in casa Lazio l'attenzione è massima anche per quanto riguarda le cessioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il patron Lotito ha affidato a Angelo Fabiani non solo il mercato in entrata ma anche quello in uscita. Il primo in cima alla lista dei partenti è Maximiano, seguito da Marcos Antonio, Cancellieri e Basic, tutti giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico.

Per il portiere la Lazio a gennaio ha rifiutato un'offerta importante dalla Premier ma in quel caso fu proprio Sarri a fermarlo per non restare solo con Adamonis. Marcos Antonio potrebbe partire in prestito, su di lui c'è l'interesse del Flamengo. Discorso simile anche per Cancellieri che dopo una stagione in cui ha giocato poco non sta vivendo un ottimo momento neanche con l'Under 21, Lotito potrebbe usarlo come contropartita nell'affare Berardi ma su di lui c'è anche l'interesse della Salernitana in un ipotetico scambio con Bonazzoli. Per Basic ad oggi non si registrano offerte.