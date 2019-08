Calciomercato Lazio, da Durmisi agli scenari per Milinkovic: il punto di oggi

La quiete prima della tempesta. Si potrebbe definire così la piatta domenica appena trascorsa, che ha fatto da antipasto a un lunedì di calciomercato interessante in casa Lazio. Tanta la carne al fuoco, a partire da Durmisi. In Turchia si parla di un accordo già trovato, sia dal club che dal giocatore, con il Fenerbahce per un prestito. Il danese però è il piano b dei turchi, che prima proveranno a prendere Kolarov. Nel caso in cui la trattativa con la Roma non dovesse andare in porto, i tifosi dei canarini sarebbero già pronti ad accogliere l'esterno danese. Nessuna novità sul fronte Wallace, fino all'ultimo giorno di mercato la società proverà a cederlo. Milinkovic, invece, continua a essere un nome in voga nel calciomercato internazionale. Tuttosport rilancia l'ennesimo effetto domino che potrebbe coinvolgere il serbo, questa volta a favore dell'Inter. Attenzione anche al Real Madrid: la disponibilità economica dei Blancos, unita a degli obiettivi complicati, rende il club di Florentino Perez sempre “pericoloso”.

IN ENTRATA - Nulla di concreto, ma la giornata di oggi porta in dote anche qualche nome nuovo per quanto riguarda l'attacco della Lazio. Il must è ormai noto ai più: Inzaghi vuole una terza punta. Llorente, Dost e Petagna restano dei profili sempreverdi, a cui vanno aggiunti anche Pietro Pellegri del Monaco (l'ex Genoa ha lo stesso procuratore di Cataldi) e Odsonne Eduard del Celtic. Per la fascia destra aumentano le quotazioni di Casasola. L'argentino, da sempre considerato in esubero, potrebbe restare. Lazzari è il titolare, Marusic la riserva che però non dà garanzie fisiche e per Patric si ascoltano offerte. Se lo spagnolo dovesse partire – e fosse disponibile un posto nella lista per la Serie A – l'ex Salernitana si candiderebbe come jolly della squadra (può giocare anche in difesa). Gli altri. Fofana si allontana: su di lui è forte il Torino, che ha blindato Bonifazi fino a nuovo ordine. Il difensore è da sempre un pallino della Lazio. Anche il suo futuro, però, sembra destinato a essere lontano da Roma.

LAZIO, IL PUNTO SULL'INFERMERIA

LAZIO, LE PAROLE DI DELIO ROSSI

TORNA ALLA HOMEPAGE