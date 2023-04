Calciomercato Lazio, da Pinamonti a Jutgla: cercasi vice - Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

Comunque si concluderà questa stagione la Lazio nel mercato estivo dovrà necessariamente acquistare un attaccante. Non proprio un vice Immobile, più un giocatore in grado di alternarsi con il bomber che abbia già una certa esperienza e che conosca il campionato italiano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il profilo che incarna perfettamente tutti questi elementi è quello di Andrea Pinamonti. Un possibile acquisto del giocatore non è però facile, tanto meno economico. Il Sassuolo infatti riscatterà il giocatore dall'Inter per una cifra di 20 milioni di euro con un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione.

Se la Lazio decidesse di avanzare un'offerta la stessa dovrebbe essere di almeno 4-5 milioni di euro superiore rispetto alla cifra sborsata dai neroverdi considerando anche che i nerazzurri hanno un diritto di recompra sul giocatore. Per questo in pole rimangono anche profili più "economici" come quello di Sallai e dello spagnolo del Bruges Jutgla il cui però rischio è quello dell'adattamento alla Serie A soprattutto per Jutgla che viene dal campionato belga. Entrambi i profili si aggirano sui 15-20 milioni di euro.