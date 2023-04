Calciomercato Lazio, da Rafa Silva a Hudson-Odoi: i nomi per la Champions

Centrocampo e attacco potrebbero avere parecchie nuove pedine, ma prima c'è una qualificazione da conquistare sul campo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano sette giornate alla fine del campionato e solo allora si capirà quali squadre parteciperanno alla prossima Champions League. La lotta per arrivare tra le prime quattro è serratissima e solo il Napoli al momento è certo di farne parte. La Lazio è seconda e ha un vantaggio, ma guai a sentirsi al sicuro visto che sono ancora 21 i punti in palio. La qualificazione alla massima competizione europea per club è fondamentale per tante ragioni, ma soprattutto per il ritorno economico. Lo sanno bene le nostre rappresentanti che in questa stagione hanno portato a casa tra i 50 e gli 85 milioni, complice anche un percorso più che positivo. L'accesso alla Champions cambia anche le prospettive di mercato e permetterebbe a Sarri di rimpinguare e rinforzare la rosa per preparare al meglio la competizione. L'edizione odierna de Il Messaggero fa un elenco di nomi che possono rientrare in quest'ottica. Se Retegui e Mariano Diaz sembrano più lontani, il mister sogna da tempo Rafa Silva del Benfica. Non solo il portoghese perché due vecchi pallini sono anche Hudson - Odoi e Mimmo Berardi. Tra i giovani il nome che piace da sempre, come vi abbiamo anticipato a gennaio 2022, è Pinamonti. La punta del Sassuolo resta più di un'idea, ma molto dipende dalle situazioni a incastro.

CENTROCAMPO - Grandi manovre anche sulla linea mediana dove i baby Baldanzi e Fazzini sono sulla lista da tempo. Il rebus Milinkovic cambierà inevitabilmente tutto con Zielinski come possibile sostituto che non vede l'ora di tornare a lavorare con Sarri. Frattesi costa troppo, mentre Loftus Cheek non è mai tramontato. Sullo sfondo attenzione a Rovella, se la Juve non dovesse riportarlo a Torino, mentre c'è sempre l'ipotesi Uribe che si svincolerà dal Porto. Per il calciatore è pronto un biennale. Bisognerà sedersi e parlarne, ma prima c'è una qualificazione in Champions da conquistare.