Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Interesse per un attaccante della Nazionale"

Il Leeds United ha faticato a trattenere Wilfried Gnonto durante l'estate e potrebbe presto affrontare nuove sfide nel mercato di gennaio. Gnonto, desideroso di giocare in Premier League, aveva concordato un trasferimento all'Everton, ma il Leeds aveva bloccato l'accordo, portando il giovane a uno sciopero. Fonti indicano che Gnonto è ancora aperto a un possibile trasferimento e i club italiani, in particolare Lazio e Roma, stanno monitorando attentamente la situazione.

L'interesse della Serie A per Gnonto non è affatto nuovo, data anche la volontà del calciatore di tornare nel giro della Nazionale. Sia la Lazio che la Roma sono interessate al giovane talento, e potrebbero presentare offerte nelle prossime settimane. Il prodotto delle giovanili dell'Inter è aperto a un ritorno in Italia, specialmente se ciò comportasse la possibilità di giocare in competizioni europee.

Il Leeds e Gnonto potrebbero cercare di risolvere la situazione con un nuovo contratto per aumentare il suo stipendio attuale di 20.000 sterline a settimana. Con 37 presenze, cinque gol e cinque assist con il Leeds, Gnonto ha dimostrato il suo valore. Tuttavia, resta da vedere come si evolverà la sua situazione nel mercato di gennaio, con i club italiani pronti a entrare in gioco.