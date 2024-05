Calciomercato Lazio, dalla Salernitana non solo Dia e Tchaouna: altri due profili nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda in casa Salernitana per il mercato che verrà. A due giornate dal termine della stagione la società è già al lavoro e ha messo nel mirino diversi obiettivi. Il ds Fabiani conosce molto bene la squadra granata la cui retrocessione garantisce certamente prezzi migliori per l'acquisto dei calciatori.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport un primo sondaggio è stato fatto per Dia e Tchaouna ma anche il profilo di Coulibaly è finito sotto la lente d'ingrandimento del club biancoceleste. Proprio Fabiani aveva acquistato il centrocampista nel 2021 e il maliano si è reso protagonista di due buone stagioni salvo poi subire, come tutta la squadra, un calo di rendimento in questa. Il suo cartellino si aggira intorno ai 7-8 milioni.

Un altro profilo da tenere in considerazione è anche quello di Lorenzo Pirola, difensore centrale e capitano dell'Italia Under 21. Il ds Fabiani ha già avuto un primo colloquio con l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, nell'incontro svoltosi a Formello alcune settimane fa.