Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "C'è l'offerta del Cadice per Luis Alberto!"

Il Cadiz si aggiunge alla corsa per Luis Alberto. La società andalusa, nonostante le sue potenzialità economiche limitate, vuole riporta il numero dieci in Andalusia e per farlo sarebbe pronta anche a competere con la concorrenza di Siviglia, Valencia e Atletico Madrid. Se da queste, infatti, non è arrivata ancora nessuna offerta, il Cadice in realtà si è già fatto avanti in maniera concreta. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato spagnolo Matteo Moretto sul portale Relevo, in questi giorni la società andalusa avrebbe chiesto ufficialmente alla Lazio il prestito secco di Luis Alberto, accettando di pagare l'intero ingaggio di quasi 3 milioni di euro. Un'offerta che rappresenta già uno sforzo per il Cadice, ma non sufficiente per accontentare la Lazio la quale, per lasciar partire Luis Alberto, vorrebbe avere la certezza di incassare almeno 20 milioni di euro. La distanza è dunque ampia. la società spagnola sarà costretta a inserire l'obbligo di riscatto nella trattativa se vorrà aggiudicarsi il grande colpo, ma la sensazione è che difficilmente si spingerà così oltre.