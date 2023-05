Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Interesse per Gedson Fernandes"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre gare e poi anche il campionato 2022/2023 andrà in archivio. La Lazio è in lotta per la Champions League e soprattutto dal piazzamento che la squadra di Sarri otterrà nel finale dipenderà il mercato estivo. Non solo, le valutazioni andranno fatte anche in base a chi partirà, Milinkovic su tutti. Le voci su potenziali innesti a centrocampo non mancano: da Zielinski a Loftus-Cheek passando per Gedson Fernandes del Besiktas.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il calciatore classe '99 è già stato accostato in passato alla Lazio ma da qualche tempo i media turchi hanno rilanciato il suo profilo. Giocatore duttile capace di giocare sia come mezzala in una linea a tre sia come da interno in un centrocampo a due. La società biancoceleste lo segue con attenzione anche se nessuna offerta ufficiale è stata presentata.

Il cartellino di Fernandes si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, come confermato dalle parole del direttore sportivo Ceyhun Kazancı. Un prezzo alto ma che considera anche la clausola che prevede di dover girare il 50% dell'incasso al Benfica. Il giocatore gradirebbe un approdo a Roma e il Besiktas sarebbe anche pronto a trattare. A fine stagione verranno fatte tutte le valutazioni del caso.