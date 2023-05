Calciomercato Lazio, dalla Turchia sicuri: "C'è l'offerta per Kerem Aktürkoglu"

Empoli e poi calerà il sipario anche su questa stagione della Lazio, il pensiero quindi è tutto al futuro, a quel che sarà, alla Champions e alle operazioni da fare sul mercato. Un altro esterno d'attacco arriverà in estate, due se non dovesse rinnovare Pedro, e dalla Turchia sono sicuri che la società biancoceleste abbia avanzato un'offerta per Kerem Aktürkoglu, calciatore del Galatasaray.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il classe '98 è un'ala sinistra di piede destro che in questa stagione ha segnato 10 gol e fornito 10 assist in 36 presenze. La Lazio avrebbe messo sul piatto 15 milioni, troppo pochi per il club turco che ne chiede almeno 20 e anche il 20% sull'eventuale futura rivendita. Le trattative sarebbero in corso per cercare di chiudere prima della conclusione del campionato turco, tra cinque giornate.

Sarri ha comunque già in parte dettato le sue preferenze: Domenico Berardi è in cima alla lista ma il Sassuolo lo valuta 30 milioni di euro, Bryan Gil, in prestito al Siviglia dal Tottenham, ne vale invece 20. Sempre vive le piste che portano a Riccardo Orsolini del Bologna e Tommaso Baldanzi dell'Empoli.