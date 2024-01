Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Basic può restare in Serie A"

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Toma Basic sarà un argomento caldo del mercato di gennaio. Dopo una prima parte di stagione in cui è sceso in campo solo per 7' contro il Genoa in Coppa Italia, il centrocampista croato in questa sessione potrebbe dire addio alla Capitale. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l'interesse nei confronti del classe 1996 non mancherebbe. Oltre, infatti, ad alcune offerte arrivate dalla Germania (probabilmente Friburgo) e dalla Spagna, si sarebbe fatta avanti anche la Salernitana. Il club granata avrebbe ufficialmente chiesto il calciatore alla Lazio e nelle prossime ore sarebbe attesa una risposta da parte del ragazzo che valuterà con i suoi agenti tutte le possibili destinazioni. In tal senso, alle sopracitate, va aggiunto anche un altro club di Serie A: l'Hellas Verona. Gli scaligeri, a caccia di occasioni per sopperire alle molteplici partenze, avrebbe individuato nel numero 26 biancoceleste una strada percorribile.