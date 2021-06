Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Idea Jovetic per l’attacco”

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Orsolini, arriva un altro nome per la nuova Lazio di Sarri. La società biancoceleste dovrà puntellare la rosa anche in attacco. Come riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l'ultima idea di Tare e Lotito è Stevan Jovetic. Il montenegrino, reduce da una discreta stagione in Ligue 1 con il Monaco, potrebbe rivelarsi una valida pedina per il 4-3-3 o il 4-3-1-2 dell'allenatore toscano d'adozione. L'ex Fiorentina, Inter e Manchester City si svincola il 30 giugno dal club francese e la Lazio è pronta a piombare sul calciatore che si libererà a parametro zero.