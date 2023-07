Calciomercato Lazio | Di Marzio: “Nuovo nome per l’attacco: è un ex Milan”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’attacco, ormai è pacifico, è la priorità della Lazio per questa sessione di mercato. Ai nomi già presenti sul taccuino del club biancoceleste se ne aggiunge un altro, è quello di Andre Silva. Ex giocatore del Milan, attualmente al Lipsia. Lo ha riportato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky, fornendo anche dettagli relativamente al prezzo del cartellino: compreso tra i 15 e i 18 milioni di euro. Sarri avrebbe dato l’ok, non resta che attendere per capire su quale dei tanti nomi si orienterà la società capitolina.

