Calciomercato Lazio | Difesa da puntellare: occhi su un centrale del Genoa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Rinforzi in ogni reparto, serve ringiovanire, servono fame e personalità. La Lazio ha chiaro l’identikit di chi dovrà essere aggiunto alla rosa per la prossima stagione. In difesa piace il profilo di Diego Coppola, ma occhio anche a un altro nome che è stato proposto e non dispiace a Formello: è quello di Johan Vasquez, messicano del Genoa, classe ’98. Vasquez è un mancino, gioca da braccetto sinistro nella difesa a tre di Gilardino, ha fatto un campionato d’alto livello, s’è consacrato, vanta 22 presenze con la sua nazionale. Fisico, veloce, aggressivo, capace di sganciarsi e accompagnare l’azione offensiva, Vasquez ha caratteristiche che corrispondono al profilo ricercato dalla Lazio e da Tudor. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2027, bisognerebbe andare a trattare con il Genoa, viene valutato 7-8 milioni, si può anche lavorare su un’ipotesi di prestito oneroso e riscatto. La Lazio pensa a Vasquez, rientra in una lista di giocatori che la società sta creando in vista del mercato estivo, anche considerando gli input di Tudor. Forza, fisicità, intensità. In ogni reparto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.