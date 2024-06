Calciomercato Lazio | Djukanovic, l'Hammarby ha deciso il prezzo: c'è concorrenza

CALCIOMERCATO LAZIO - Negli scorsi giorni in casa Lazio è sbucato un nuovo nome per l'attacco, quello di Viktor Djukanovic, ala sinistra dell’Hammarby. Nato nel 2004 in Svezia è già titolare da anni, al punto da essersi conquistato anche l'occasione di scendere in campo con la maglia del Montenegro in quattro occasioni. Il suo profilo interessa a Formello per duttilità che gli permette di giocare come esterno e come punta, oltre che per una struttura fisica già imponente per un ragazzo di soli 20 anni. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la sua valutazione dovrebbe essere intorno agli 8 milioni di euro, ma il club di riferimento non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire, sennò per cifre importanti, come riferito dal suo direttore sportivo, Mikael Hjelmberg, qualche mese fa: "Non è assolutamente sul mercato - aveva detto a gennaio - ma tutto ha il suo prezzo. Se dovesse arrivare un’offerta maledettamente buona dovremo comunque valutarla. Di certo 5-6 milioni non bastano. Lui è ambizioso, vuole crescere. Noi però pensiamo che potrebbe essere un bene per lui restare. Al tempo stesso sappiamo che non resterà con noi per tre anni ". La Lazio non è l'unica a essersi interessato. Stando a quanto scrive il quotidiano, nelle scorse settimane si sarebbero fatti avanti anche il Tottenham e Sassuolo.