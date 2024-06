Calciomercato Lazio | Dopo Luis Alberto: (ri)spunta un vecchio pallino

Cresce l'attesa in vista della prossima Champions League che sarà ufficialmente la prima edizione con il nuovo...

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA TURCHIA: "UN ALTRO CLUB PUNTA DELE BASHIRU" Si raffredda la pista Dele Bashiru per la Lazio. Come vi abbiamo raccontato, la trattativa che porta al calciatore ha subito un rallentamento visto che al momento il suo acquisto non rappresenta una priorità assoluta. Da qui è nato l'inserimento... Si raffredda la pista Dele Bashiru per la Lazio. Come vi abbiamo raccontato, la trattativa che porta al calciatore ha subito un rallentamento visto che al momento il suo acquisto non rappresenta una priorità assoluta. Da qui è nato l'inserimento...