Calciomercato Lazio, è finita tra il Siviglia e Isco: ora tutto su Luis Alberto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

E' finita. Isco e il Siviglia, dopo essersi uniti quest'estate, sono pronti a lasciarsi in maniera tutt'altro che pacifica. Il rapporto, infatti, tra il d.s. spagnolo Monchi e il giocatore è ormai da tempo compromesso e non sembrerebbero aprirsi altre strade se non quella della separazione. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, nelle prossime ore le parti si incontreranno per definire la rescissione contrattuale che porrà fine al rapporto tra i due. In questo scenario si inserisce anche il nome di Luis Alberto. Lo spagnolo, ambito anche dall'Atletico Madrid come possibile sostituto di Joao Felix, è il sogno di mercato di Monchi che già in estate aveva provato a riportarlo in Andalusia e ora, dopo aver interrotto il rapporto con Isco, sembrerebbe intenzionato a riprovarci. Dal canto suo il giocatore non ha mai nascosto la sua voglia di tornare al Siviglia, il mercato di gennaio in questo senso potrebbe essere l'occasione giusta per coronare il suo sogno.