Calciomercato Lazio, e se Milinkovic restasse? Lotito pronto ad alzare l'ingaggio

In tanti ci pensano, tutti lo sperano: Milinkovic-Savic ancora alla Lazio. Nel match contro la Cremonese, Sergej è stato osannato dal suo popolo con cori e striscioni che ha poi repostato sui suoi social. Sarà stata la sua ultima partita all'Olimpico con l'aquila sul petto? Come ricorda la rassegna di Radiosei, il serbo è a un anno dalla scadenza del contratto, non lo ha rinnovato ed è per questo che è finito necessariamente sul mercato per evitare che vada via a zero. Eppure le offerte non sembrano arrivare e per ora nessun club è disposto a spendere la cifra chiesta da Lotito (che non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni). A questo punto sembra così assurda l'idea di un nuovo piano che veda Milinkovic ancora al centro del progetto Lazio? Non più. L'estate è lunga, è vero, ci sono ancora mesi in cui qualche società potrebbe puntare il mirino e strappare via il serbo, ma a Formello sembra che ci sia una certa frenesia nel sapere quale sarà il suo futuro, anche per muoversi o meno sul mercato per cercare un suo eventuale sostituto. Se dovesse quindi concretizzarsi il difficile ma a questo punto possibile scenario che Sergej rimanga, il contratto andrebbe rinnovato, anche per non ritrovarsi di nuovo tra un anno a parlare della stessa agonia subìta dai tifosi che a quel punto lo vedrebbero partire a zero. Se si stesse quindi pensando ad un rinnovo di contratto, sarebbe anche ora di meditare sulle cifre: la Lazio ha offerto un ingaggio di 4,5 milioni a stagione, superando quello di ogni altro calciatore della rosa (ora ne prende 4 bonus compresi). E se un aumento di soli 500mila euro sembra uno sforzo minimo al suo entourage, Lotito sarebbe ora pronto a rilanciare per una cifra che si avvicina ai 5 milioni l'anno. Milinkovic ne vorrebbe almeno 6, ma per la sua Lazio potrebbe fare qualche sforzo, non sarebbe un'ipotesi lontana dalla realtà. Sarri sogna una sua permanenza tanto quanto i tifosi, di giocatori così ne nasce uno ogni 50 anni. E allora sognare non costa nulla, ora la palla passa a "Sergio".