Calciomercato Lazio | Enigma Sow, cosa è successo? La ricostruzione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La trattativa che doveva portare Djibril Sow alla Lazio si è trasformata in un vero e proprio giallo. I biancocelesti martedì erano convinti di aver chiuso l'acquisto dello svizzero per 14 milioni più 2 di bonus. Intesa con Eintracht Francoforte ed entourage del giocatore, documenti spediti in attesa della controfirma del centrocampista. Ieri, però, la doccia gelata con le voci dell'inserimento di Siviglia e Napoli, ma soprattutto col calciatore che prende tempo. Dopo la grande preoccupazione di ieri, nella serata le sensazioni sono tornate positive, ma non è ancora arrivata la fumata bianca finale. L'edizione odierna de Il Messaggero spiega che Sow sta riflettendo sulla possibilità di lasciare la Bundesliga. Il 26enne darà una risposta a breve pur avendo delle remore sul cambiamento di vita totale anche a livello famigliare.

Calciomercato Lazio | La telefonata di Sarri? Cosa c'è di vero

Il nome di Sow non era nell'elenco fornito da Maurizio Sarri, ma non per questo non può essere utile alla causa. Il tecnico ha parlato con Lotito spiegandogli che il giocatore è sicuramente valido, ma che insiste sui suoi nomi con Ricci in pole. Nella giornata di ieri, come riportano Il Messaggero e Il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un colloquio fitto tra Lotito e Sarri con il patron che ha spinto per convincere il tecnico sullo svizzero. Un giocatore in più a centrocampo per aumentare le alternative e le rotazioni. Maurizio avrebbe accettato, ma non ha fatto passi per convincere l'ex Young Boys. Il mister, però, non ha parlato con Sow come era circolato nella serata di ieri. Non rimane che attendere la risposta definitiva di Djibril che è attesa in giornata per capire se sarà lui il secondo acquisto del calciomercato estivo.