Calciomercato Lazio, Escalante torna in Spagna: i dettagli

Si prepara a un'altra uscita la Lazio, dopo quelle di Kamenovic e Marino. La società biancoceleste, secondo quanto riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, sta definendo in queste ore il trasferimento in prestito di Gonzalo Escalante al Real Valladolid. Il club spagnolo ha superato la concorrenza dei connazionali dell'Espanyol e in queste ore dovrebbe chiudere per l'arrivo del centrocampista argentino. Escalante, dunque, interromperà il prestito con la Cremonese, dove non è bastato il cambio di allenatore (da Alvini a Ballardini) per convincerlo a restare in grigiorosso e farà ritorno in Liga, dove ha già vestito le maglie di Alaves ed Eibar. Nonostante il passaggio in Spagna la Lazio ha potuto, per merito dei sei mesi di prestito in Italia, usufruire dei vantaggio del Decreto Crescita risparmiando su una parte dell'ingaggio.