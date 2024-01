Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano su Clarke: “Un’offerta dall’Italia, ma…”

In questi ultimi giorni di mercato la Lazio proverà ad acquistare un esterno per rafforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri regalando al tecnio un esterno d'attacco, in grado di garantire maggiori rotazioni e imprevedibilità. Nelle ultime ore ai biancocelesti è stato accostato il profilo del giovane Jack Clarke, classe 2000 del Sunderland, messosi in grande mostra negli ultimi anni di Championship. Secondo quanto riportato nel pomeriggio dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, però, il club inglese avrebbe deciso di non cedere il suo talento durante il mercato di gennaio e sarebbe arrivato a rifiutare anche un'offerta da 16 milioni di euro proveniente proprio dall'Italia. Le intenzioni dei Black Cats, infatti, sarebbero quelle di lasciar andare il calciatore in estate per una cifra intorno ai 30 milioni, ben distante (almeno per ora) dalle disponibilità economiche della dirigenza laziale. Una notizia che Romano ha voluto confermare anche pochi minuti fa, ricondividendo il proprio post su 'X' (ex Twitter) e aggiungendo un lucchetto al fianco dei colori bianco e rosso, con l'intenziondi ribadire quando detto non troppo tempo fa.