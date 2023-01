Calciomercato Lazio, Fares pedina sblocca tutto: se va via, arriva l'attaccante

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quale sarà il destino di Mohamed Fares? Difficile dirlo con certezza, ma le pretendenti intanto ci sono. Come riporta la rassegna di Radiosei, con molta probabilità il Bologna ha chiesto ieri sera informazioni sull'algerino, in panchina durante il match di Coppa Italia. Il ds dei rossoblu Sartori aveva già avuto contatti con l'entourage del calciatore a dicembre, che intanto rientrava da un lungo infortunio al ginocchio. Lotito ha bisogno di cederlo per sbloccare la situazione dovuta all'indice di liquidità: uscirà sicuramente qualcuno fino al 31 gennaio (qualche interrogativo sorge sui nomi di Basic e Cancellieri), a meno di un intervento finanziario.

Con il mercato sbloccato si penserebbe subito all'attacco: il Toro lascerebbe Sanabria solo se dovesse riuscire a prendere Shomurodov (anche il Torino aveva chiesto informazioni su Fares). A Sarri piace di più Bonazzoli: la Salernitana non lo considera un titolare e Iervolino non è intenzionato ad uno scambio con l'algerino. Il ds dei campani De Sanctis punta ad un obbligo di riscatto a 5 milioni, e intanto cerca un esterno...