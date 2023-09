Calciomercato Lazio | Fares, tentativo del Brescia: la formula

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Fares sempre più verso il Brescia. L'esterno algerino ha aperto all'ipotesi Serie B e, dopo aver rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2026, può diventare presto un giocatore delle Rondinelle. Questa mossa spalma lo stipendio di due stagioni su tre annate, agevolando il club lombardo nell'operazione. Ricordiamo che il Brescia avrà tempo fino all'8 settembre per operare sul mercato per via della definitiva ammissione tardiva al campionato dopo il ripescaggio. Come raccolto dalla nostra redazione, c'è stato un tentativo di Cellino per chiudere con la formula del prestito. Le parti si stanno avvicinando sempre di più. Fares sta per lasciare la Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.