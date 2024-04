Calciomercato Lazio | Felipe Anderson, Fabrizio Romano fa il punto: "Questa la situazione".

"Juventus e Felipe Anderson, sulla buona strada dalla settimana scorsa. Non è cambiato nulla nonostante le voci su un nuovo accordo con la Lazio". Così si è espresso il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sul proprio profilo X, escludendo per il momento un possibile accordo tra Felipe Anderson e la Lazio e soprattutto sottolineando come la trattativa con la Juve sia ormai ben impostata e sulla strada giusta.

️️🇧🇷 Juventus and Felipe Anderson, on the way to get the deal done since last week.



Nothing has changed despite reports about new deal at Lazio. ⤵️ https://t.co/770oBUXk1f