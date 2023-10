Calciomercato Lazio| Felipe Anderson in attesa, possibile incontro già...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson resta in attesa, ma non si può più aspettare. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno e bisogna vedersi per stringere i tempi e scegliere il da farsi. La Lazio e il presidente Lotito sono molto legati al numero 7, ma ora va messo tutto nero su bianco. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tra questo weekend e la prossima settimana ci dovrebbe essere l'incontro con la sorella manager del calciatore per provare a trovare l'intesa. Il giocatore aspetta un rinnovo con ritocco dell'ingaggio come promesso nel 2021, quando è tornato a Formello rinunciando al ricco contratto che aveva in Premier League. Attualmente percepisce 2,2 più bonus e spera di arrivare ai 3 milioni, mentre la Lazio parte da 2,5 a salire. Una piccola distanza non incolmabile, ma che comunque c'è. Bisogna trovare la quadra anche per respingere l'Arabia Saudita e il possibile ritorno al Santos. Due ipotesi che, però, potrebbero essere rimandate. La Lazio e Felipe potrebbero decidere di legarsi con un contratto a vita fino al 2028 anche perché c'è la volontà comune, ma bisogna passare ai fatti perché il tempo scorre.