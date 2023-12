Calciomercato Lazio | Felipe Anderson, non c'è traccia di rinnovo. E la Juve...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Decreto Crescita è stata una mazzata tra capo e collo per i club di Serie A che, a partire dal 1° gennaio del 2024, non potranno più usufruire delle agevolazioni fiscali sui tesserati provenienti dall’estero. È una corsa contro il tempo, mezza Serie A sta cercando di correre ai ripari e rinnovare i contratti con i propri calciatori, c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi per godere dei benefici concessi dal Decreto, ma la Lazio non sembra essere toccata da questo. Illuso chi pensava che il prolungamento di Felipe Anderson sarebbe potuto arrivare in queste ore, ma non c’è traccia dell’accordo. Da Formello, riferisce il Corriere dello Sport, escludono che possa accadere e il divorzio sembra essere sempre più vicino. La proposta di 3,5 milioni di euro fino al 2027 è rimasta sospesa, il numero sette non ha accettato e neanche declinato. Ha chiesto tempo, confermando di averne ricevute altre e di voler riflettere bene sul suo futuro.

L’esitazione del brasiliano favorisce la Juve che si sarebbe fatta avanti, c’è un dialogo aperto con l’entourage del giocatore e ci sarebbero stati anche degli incontri. Qualora dovesse salutare, occhio alle sorprese. In estate la società aveva valutato Bryan Gil, di proprietà del Tottenham, e piace anche Candreva, peccato l’età sia un problema e la Salernitana, in cerca di salvezza, non lo cederebbe. Altro discorso per il centrocampo, tutto dipende dalla convocazione di Kamada per la Coppa d’Asia e dai tempi di recupero di Luis Alberto. Se non dovesse servire una mezzala, il club punterebbe un centrocampista centrale ma Ricci e Samardzic non sono più nei pensieri di Lotito.

