Calciomercato Lazio | Felipe Anderson, si spinge per il rinnovo: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Felipe Anderson. Il brasiliano, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe liberarsi a zero e firmare con un'altra squadra, ma sembra voler aspettare i biancocelesti. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile accordo con la Juventus, ma la società bianconera non ha affondato il colpo. L'edizione odierna de Il Messaggero spiega come l'entourage del calciatore sia infuriato per l'appuntamento con la società capitolina previsto nei giorni scorsi e che in realtà non si è verificato. La sorella e procuratore dell'esterno spinge affinché avvenga il prima possibile per definire il futuro di Pipe.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'appuntamento è stato spostato per gli impegni della Lazio e potrebbe avvenire in settimana dopo la trasferta a Monaco. Le parti proveranno a cercare l'intesa per prolungare l'accordo e proseguire la sua avventura in biancoceleste. Si spera di riuscire a trovare l'accordo con le percentuali che sembrano maggiori rispetto a un paio di mesi fa quando il futuro del calciatore sembrava essere a Torino, sponda bianconera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.