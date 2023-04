Calciomercato Lazio, Ferguson e il futuro: "Rumors? Bello saperlo, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Sì, resto". Lewis Ferguson non ha dubbi sulla sua permanenza a Bologna per un'altra stagione. E chiamato a commentare le voci di mercato che lo coinvolgono in prima persona e che parlano di tante squadre importanti interessate a lui, inclusa la Lazio, alza le spalle e spiega: "Bello saperlo, per la mia carriera voglio giocare al più alto livello possibile per più tempo possibile". Bologna gli è entrata nel cuore, la figlia Lake è nata sotto le due torri e con Thiago Motta in panchina sta vivendo un periodo d'oro. Prestazioni, per l'appunto, che hanno fatto entrare il suo nome sui taccuini dei maggiori ds. Lui, per il momento, rispedisce ogni indiscrezione al mittente. Ma chissà se per questo scozzese dal carattere ostinato ("La mia forza è la mentalità") possa arrivare davvero il grande salto. La Lazio è (per il momento) spettatrice interessata.

