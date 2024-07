Calciomercato Lazio | Floriani ai saluti: manca solo la firma

CALCIOMERCATO LAZIO - Romano Floriani Mussolini sta per salutare la Lazio. Il terzino, dopo un'ottima stagione a Pescara in cui si è messo in mostra in Serie C, vuole provare a fare il salto di categoria e far vedere quanto vale. Il classe 2003 ha da tempo trovato l'accordo con la Juve Stabia. Dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto, con la società biancoceleste che però si è voluta tenere stretta la possibilità di controriscattarlo. Floriani attualmente si trova a Castellammare. Negli scorsi giorni ha svolto le visite mediche di rito e ora, come raccolto in eslcusiva dalla nostra redazione, non resta che porre la firma sul contratto che, a meno di sorprese, dovrebbe arrivare nelle prossime ore seguita dall'annuncio ufficiale.

