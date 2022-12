Calciomercato Lazio, forte interesse per l'attaccante del Friburgo: ecco di chi si tratta

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Mentre spunta il nome di Federico Bonazzoli per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile, in attacco prende forza un altro nome: si tratta di Roland Sallai del Friburgo, nato a Budapest, in Ungheria, nel 1997. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio lo sta sondando per la prossima sessione estiva di mercato, ma non è impossibile che si possa tentare il colpo già a gennaio. L'attaccante militò in passato col Palermo (con cui esordì in Serie A) ma da 5 anni in Bundesliga la sua crescita è stata talmente esponenziale da renderlo indispensabile per la sua Nazionale con cui ha segnato 9 gol in 38 partite. Col Friburgo sono 49 le firme in 139 match giocati. Per Sarri e per il suo 4-3-3 sarebbe a dir poco perfetto, poiché può fare tranquillamente la punta o l'esterno a seconda delle necessità. Attenzione alla concorrenza e al prezzo: anche il Siviglia e la Fiorentina ci hanno messo gli occhi, il suo contratto scade nel 2025 e il Friburgo (che non è disposto a cederlo già a gennaio) lo valuta 20 milioni. Recentemente il calciatore ha cambiato agente: ora i suoi interessi sono curati dal gruppo Lucci, lo stesso che ha portato Kostic alla Juve.