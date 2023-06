Calciomercato Lazio | Frattesi apre: "Questa è la mia volontà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi è sicuramente uno degli oggetti di mercato più cercati in queste prime settimane. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino di tante big di Serie A, in particolare Inter, Juve, Lazio e Roma. Il classe '99 saluterà il club neroverde ed è pronto per una nuova avventura in Italia. Ad ammetterlo è proprio il calciatore che, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Non mi sento ancora pronto per andare all'estero, preferirei restare in Italia e l'ho detto anche al direttore. Questa è la mia volontà".