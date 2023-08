Calciomercato Lazio | Furlanetto, deciso il suo futuro: ecco dove andrà

Sono cambiati rapidamente i piani della Lazio per ciò che riguarda il terzetto dei portieri. L'occasione Mandas, soffiato a squadre del calibro del Napoli, ha spinto Furlanetto lontano dalla Capitale. Il portiere greco, come vi abbiamo anticipato questa mattina, è destinato a rimanere e ricoprire il ruolo di terzo, precedentemente riservato all'ex Primavera. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nel futuro di Furlanetto ci sarà la Fermana. La squadra marchigiana, che milita nel campionato di Serie C, nelle scorse ore ha trovato rapidamente l'accordo con la Lazio per un prestito secco fino al termine della stagione. Ora sta limando i dettagli anche con il ragazzo. La trattativa è alle sue battute finali, nella giornata di domani, a meno di sorprese dell'ultim'ora, Furlanetto partirà alla volta di Fermo per una nuova avventura.

L'occasione per mettersi ancora in mostra

Un obiettivo che si concretizza. Il classe 2002, infatti, aveva preso di buon grado l'idea di restare alla Lazio, ma non disdegnava affatto la possibilità di partire per un nuovo prestito. Davanti a sè il giovane portiere vede l'occasione di migliorarsi ancora per mezzo del lavoro sul campo, chance che alla Lazio avrebbe avuto solo in maniera ridotta. Furlanetto lascia Formello, ma con l'obiettivo di tornare tra un anno ancora più pronto e ancora più esperto di quanto possa esserlo oggi.

