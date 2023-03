Calciomercato Lazio, Gagliardini può diventare un'opzione: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Specifichiamolo subito per essere chiari, il mercato della Lazio è legato a troppi fattori che possono cambiare completamente i piani. Mancano undici giornate alla fine del campionato e i biancocelesti sono in piena lotta per un posto in Champions. Finire tra le prime quattro, ovviamente, cambierebbe compleatamente le prospettive e gli obiettivi. Una cosa è abbastanza certa a prescindere dal piazzamento finale di Immobile e compagni: tante saranno le novità nella rosa biancoceleste, in particolare in attacco e a centrocampo. Se davanti bisognerà capire una volta per tutte cosa fare con il vice Immobile, sulla linea mediana tanti sono i rebus da risolvere. Il primo è legato al contratto di Milinkovic Savic in scadenza nel 2024. Qualora non si arrivasse all'intesa per il rinnovo, bisognerà trovare una soluzione. A prescidere dal serbo, però, il reparto va allungato e rafforzato e sono tanti i nomi accostati in questi giorni da Zielinski a Frattesi. Un nome che da qualche mese gira in orbita Lazio è quello di Roberto Gagliardini. Il calciatore si libererà dall'Inter il prossimo 30 giugno ed è in cerca di una nuova avventura. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in questo momento la Lazio cerca giocatori con caratteristiche diverse, che fanno della corsa e della dinamicità le loro prerogative. Chiaramente, però, il profilo di Gagliardini ha delle qualità che farebbero comodo ai biancocelesti come fisicità, esperienza e voglia di rivincita dopo il poco spazio avuto in maglia nerazzurra. Un percorso simile a quello di Vecino che in questa stagione ha tanto aiutato Sarri. Sul centrocampista c'è la Fiorentina che sembra la favorita, ma attenzione anche alla pista che potrebbe portarlo a Formello. Chiaramente ora il mercato è fermo e si parla solo di idee e ipotesi in attesa di capire come finirà la stagione delle aquile. Poi sarà il tempo delle riflessioni e degli incastri perfetti tra obiettivi, costi e possibilità economiche. Nessuna pista va esclusa soprattutto un parametro zero di qualità come Gagliardini. Non rimane che aspettare per capire quale sarà il futuro del centrocampista, ma l'ipotesi Lazio è tutt'altro da scartare.

