Calciomercato Lazio | Galatasaray su Pellegrini: la posizione dei biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Osimhen il Galatasaray continua a guardare in Italia. Il club turco è a caccia di un terzino sinistro per rinforzare la rosa a disposizione di Okan Buruk e, dopo aver fatto un tentativo per Nuno Tavares nelle scorse settimane, avrebbe messo nel mirino anche Luca Pellegrini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'interessamento nei confronti del classe 1999 sarebbe concreto, ma per il momento a Formello non sarebbe arrivata alcuna offerta. La società con sede a Istanbul starebbe prendendo al vaglio varie alternative, tra cui anche Nicola Zalewski della Roma, per il quale ieri sono stati mossi dei primi passi. Pellegrini rappresenterebbe un'ipotesi qualora dovesse saltare la trattativa per l'esterno polacco, con i giallorossi che fino a qualche settimana fa - a mercato ancora aperto - avrebbero serenamente aperto a una sua partenza.

La Lazio dal canto suo guarda con curiosità alla situazione. Se la fatidica offerta dovesse realmente arrivare, la dirigenza la valuterebbe tenendo in considerazione molteplici aspetti. Il primo è di tipo tecnico e fa riferimento alla carenza di alternative. Lasciando partire Pellegrini la Lazio sarebbe costretta a reintegrare Elseid Hysaj, attualmente fuori rosa sia in campionato che in Europa League. Ma non solo. In virtù dell'accordo trovato con la Juve nella scorsa estate, il terzino verrà pagato solo il prossimo anno, quando scatterà l'obbligo di riscatto. Due aspetti prioritari che in quel di Formello prenderanno in considerazione, con particolare riferimento a quello economico che, se dovesse risultare conveniente, potrebbe anche favorire una sua partenza.

La Lazio, ricapitolando, è disposta a parlare con il Galatasaray. Per il momento i turchi vedono in Zalewski la loro priorità e non hanno ancora presentato offerte per il giocatore biancoceleste. Entro il 13 settembre, quando terminerà la sessione di mercato in Turchia, le cose possono però cambiare e se la Roma dovesse far muro per il suo giocatore, allora Pellegrini diverrebbe un'occasione.

Pubblicato il 9/09