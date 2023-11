Calciomercato Lazio | Gila in partenza? Proposto un (eventuale) sostituto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gila reclama spazio, vuole giocare, ha 23 anni e sente il bisogno di trovare continuità. Finora, insieme a Sepe e Mandas, è l’unico giocatore in rosa a non aver messo minuti nelle gambe. Se l’anno scorso, lo spagnolo, soprattutto nelle coppe, era riuscito a ritagliarsi uno spazio, in questa stagione invece - tra campionato e Champions - non è ancora riuscito a mettere piede in campo. Una situazione che andrà risolta a gennaio. Gli agenti dell’ex Real stanno cercando una soluzione: in Spagna s’è informato il Granada, sondaggi ci sarebbero stati anche da Celta Vigo, Las Palmas e Alaves, in estate c’era stato un tentativo dell’Espanyol. In Italia, invece, Gila era stato accostato al Verona, potrebbe essere una pista da tenere d’occhio. La Lazio aveva pagato il centrale poco più di 6 milioni, garantendo al Real una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

SOSTITUTO - Difficile, dunque, pensare di cedere Gila a titolo definitivo senza andare incontro a una minusvalenza. Probabile, invece, che l’ex Real Castilla si muova in prestito per ritrovare spazio e magari valorizzarsi. La Lazio - dovesse andar via Gila - si muoverà per un sostituto. Sarri, avendo già due difensori di piede destro come Patric e Casale in rosa, preferirebbe inserire eventualmente un mancino. Nei giorni scorsi è rispuntato il nome di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, classe ’92, in scadenza il prossimo giugno.

PROPOSTE - Ferrari è stato proposto alla Lazio e anche ad altri club di Serie A. Del resto se non arrivasse il rinnovo coi neroverdi, la partenza a gennaio, non sarebbe uno scenario da escludere. Anzi. Ferrari è un mancino, ha lavorato con De Zerbi e Dionisi, modi simili a quelli di Sarri di interpretare la linea e ha un ingaggio contenuto, inferiore al milione di euro. Ferrari è un nome proposto a Fabiani e Lotito, è assistito da Federico Pastorello, per ora non ci sono riscontri sostanziali su un interesse della Lazio, più avanti si vedrà. Sarri terrebbe con sé Gila, ma capisce la voglia del giocatore d’andare a giocare: se dovesse svilupparsi una situazione concreta per lo spagnolo, allora la Lazio si muoverebbe per un sostituto.

