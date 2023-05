Calciomercato Lazio| Gimenez è più di un'idea, ma prezzo e concorrenza...

Il giocatore piace per la sua duttilità, ma il Feyenoord spara altissimo. Sull'argentino naturalizzato messicano ci sono anche...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio segue con attenzione Santiago Gimenez. L'attaccante argentino naturalizzato messicano del Feyenoord sta vivendo una stagione da protagonista e in Europa League ha segnato tre reti contro le aquile. Gli orange vogliono ovviamente fare cassa e sparano altissimo per il calciatore. La cifra richiesta è vicina ai 25 milioni di euro, anche se gli agenti del calciatore sono certi di poter abbassare le pretese olandesi. Dal Messico sono certi che la Lazio avrebbe messo sul piatto 18 milioni per arrivare al calciatore che piacerebbe per la sua duttilità tattica. Gimenez, infatti, potrebbe anche giocare da esterno nel 4-3-3 di Sarri. Attenzione, però, alla concorrenza perché secondo l'edizione online di Repubblica, sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Inter, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Il sudamericano resta in attesa, ma chiaramente spimge per fare il salto nella sua carriera e giocare in un grande club che partecipa alla Champions League. Già, proprio la Champions è il grande spartiacque del mercato biancoceleste. La qualificazione porterebbe tanti soldi nelle casse di Formello e aprirebbe a una sessione di calciomercato diversa.