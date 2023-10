Calciomercato Lazio | Gimenez rompe il silenzio: "Ecco come stanno le cose"

Santiago Gimenez prende posizione sul suo futuro. Nelle scorse ore, l'agente Morris Pagniello aveva confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio per il giovane attaccante: "Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e Napoli, ma per me potrebbe essere perfetto sia per l'Inter che per la Juventus". Svelando in seguito, che attualmente il suo valore è passato da 10 milioni a 40 in poco meno di dodici mesi. Non solo, Pagniello ha poi svelato che le squadre più vicine a Santiago sarebbero Real Madrid e Tottenham.

A rompere il silenzio però, è stato Gimenez stesso tramite il suo account Twitter, gentilmente riportato anche dal portale Fr12.nl. In un tweet, l'attaccante ha smentito le voci sul suo futuro, spiegando: "Nelle ultime ore sono uscite dichiarazioni sul mio futuro da fonti esterne al mio entourage. Vista questa situazione, vorrei chiarire che non ho un agente e che mio padre, con l'aiuto di Mariel, è responsabile della mia carriera.

È importante non prendere in considerazione le versioni che non sono fatte da loro o da me. Sono molto grato per la comprensione e il sostegno che tutti mi danno giorno dopo giorno. Siamo sempre stati molto aperti con le informazioni e appena ci saranno novità da dare saremo felici di farvelo sapere".

En las últimas horas han salido declaraciones acerca de mi futuro que han surgido de fuentes lejanas a mi entorno.

Ante está situación, me gustaría aclarar, que no tengo representante y que el encargado de mi carrera es mi papá con la ayuda de Mariel.

