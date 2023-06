Calciomercato Lazio | Gimenez: "Sono felice al Feyenoord, ma quest'estate..."

Santiago Gimenez fa chiarezza sul suo futuro. L'attaccante messicano, finito anche nel mirino della Lazio per il ruolo di vice Immobile, ha raccontato tutto in un'intervista a Hand in Hand. Il classe 2001 non ha chiuso le porte a una possibile permanenza a Feyenoord, ma le offerte in arrivo dai club europei potrebbero cambiare le carte in tavola. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non so cosa accadrà questa estate. Quello che posso dire ai tifosi è che sono l'uomo più felice del mondo al Feyenoord. Mi sto divertendo qui e mi sento a casa. Ho ancora tre anni di contratto e darò tutto per il Feyenoord, perché anche questo club mi ha dato tutto. Voglio ripagare quella fiducia con gol e trofei. Quest'anno abbiamo fatto una stagione meravigliosa. Il segreto è il legame che abbiamo creato in questa stagione tra giocarori, con lo staff tecnico, ma soprattutto con i nostri tifosi".