Calciomercato Lazio, Giroud resta nel mirino. Dalla Francia: "Il rinnovo non cambia niente"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Olivier Giroud. La telenovela per l'attaccante francese non sembra finita. Nei giorni scorsi, infatti, il Chelsea ha annunciato di aver prolungato il contratto della punta fino al 2021. Il club londinese ha sfruttato una clausola del precedente accordo per assicurarsi le prestazioni del transalpino per un'altra annata. Il sito le10sport.com, però, spiega che l'ufficialità potrebbe non cambiare il destino di Giroud che sembra comunque lontano da Londra. Il portale spiega come i Blues abbiano esercitato l'opzione di rinnovo unilaterale per cautelarsi. Il coronavirus ha bloccato il calcio in quasi tutta Europa e non si sa nulla nemmeno della sessione estiva del calciomercato. La Premier League potrebbe ripartire e rischierebbe di concludersi dopo il 30 giugno. Al momento non è arrivata ancora l'ufficialità sull'estensione dei contratti in scadenza in quella data. Le voci parlano di un accordo privato con i singoli giocatori che potrebbero anche decidere di non giocare dopo quella data. Il Chelsea, almeno secondo quanto riportato dal sito, avrebbe preferito non rischiare di avere un giocatore in meno per il rush finale e avrebbe così prolungato la scadenza del contratto di Giroud.

MOSSE FUTURE E LA LAZIO - La società di Abramovich, però, continua a monitorare diversi attaccanti per la prossima stagione. A gennaio si era mossa prepotentemente per Dries Mertens che aveva preferito rimanere a Napoli, ma adesso sta seguendo con particolare attenzione Victor Osimhen del Lilla. Qualora dovesse arrivare una pedina, Giroud tornerebbe nelle retrovie e a quel punto il Chelsea potrebbe accettare una sua cessione anche per alleggerire il monte ingaggi. E la Lazio? I capitolini a gennaio si sono mossi in maniera tempestiva e sono andati vicinissimi ad assicurarsi il centravanti, bloccato in extremis da Lampard. Il rinnovo sembrava aver fermato tutto, ma queste novità che arrivano dalla Francia potrebbero un po' cambiare le carte in tavola. Il portale spiega: "La Lazio è ancora interessata a Olivier Giroud . E se il campione del mondo dovesse accettare la corte, non sarebbe impossibile per lui trasferirsi in Italia questa estate. Lo stesso per il Chelsea, alla ricerca di nuovi talenti offensivi". In poche parole, se la Lazio dovesse presentare l'offerta giusta i londinesi potrebbero non opporsi al trasferimento. Chiaro che andrebbero valutate le cose e l'affare potrebbe riassumere le cifre e i contorni di gennaio (Giroud non arriverebbe più da svincolato, ma bisognerebbe accontentare il Chelsea). Se il calciomercato estivo, però, dovesse portare in Premier qualche rinforzo offensivo, Lampard potrebbe far partire il francese. Lazio - Giroud, la pista si scalda di nuovo.

Pubblicato ieri alle 17:45