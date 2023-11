Calciomercato Lazio, Gnonto e i brasiliani: le piste per l'attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, anche se in casa Lazio è già partito il discorso tra società e allenatore. Tra le occasioni che potrebbero presentarsi c'è Lorenzo Insigne, di ritorno in Italia dopo l'ultimo anno e mezzo giocato con il Toronto in MLS. A livello economico però devono incastrarsi una serie di condizioni per rendere quella legata all'ex Napoli una pista percorribile. La Lazio però è intenzionata ad aggiungere un esterno d'attacco, portando a termine quell'operazione non riuscita sul gong del calciomercato estivo quando non si riuscì a tesserare Greenwood.

Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport i profili alternativi a Insigne sono Gnonto e i brasiliani Artur (Palmeiras) e Savinho (di proprietà del Troyes in prestito al Girona). L'azzurro vuole lasciare il Leeds e la Premiership: la sua valutazione è di 20 milioni, ma è a gennaio possibile anche una cessione in prestito. Per Artur e Savinho invece le richieste partono rispettivamente da 10 e 20 milioni. Piste più plausibili per la prossima estate.