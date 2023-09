Calciomercato Lazio | Gonzalez a Brescia con Fares? La situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato in uscita non è ancora terminato per la Lazio. C'è in ballo un affare con il Brescia, che potrà operare fino all'8 settembre per via della definitiva ammissione tardiva al campionato dopo il ripescaggio. E' sempre più vicino l'accordo per il passaggio in Lombardia di Mohamed Fares. L'esterno algerino saluterà la Capitale con la formula del prestito, restano da limare solo gli ultimi dettagli. Come raccolto dalla nostra redazione, in queste ore i due club hanno parlato anche di Diego Gonzalez, attaccante biancoceleste classe 2003 protagonista quest'anno in Primavera 2. Nella trattativa per Fares potrebbe finire anche il giovane paraguaiano, ma non c'è ancora nulla di concreto. La Lazio sta facendo importanti valutazioni sul futuro del ragazzo e vorrebbe prendere la decisione migliore per entrambe le parti. In questo momento la bilancia pende verso il no: Gonzalez dovrebbe rimanere per dare una mano alla squadra di Sanderra nel massimo campionato giovanile. Restano pochi giorni per cambiare idea e mandare il ragazzo a farsi le ossa in Serie B. Vedremo se cambieranno le carte in tavola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.